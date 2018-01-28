"Милан" обыграл "Лацио" и впервые в сезоне победил в трех матчах подряд

"Милан" дома обыграл "Лацио" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев голами отметились Патрик Кутроне и Джакомо Бонавентура. У гостей единственный мяч на счету Адама Марушича.
В составе римлян весь матч на поле провел бывший нападающий "Локомотива" Фелипе Кайседо. За 90 минут он не отметился результативными действиями.
Отметим, что команда Дженнаро Гаттузо впервые в сезоне выиграла три матча подряд. Также в этой игре прервалась серия подопечных Симоне Индзаги из трех выигранных встреч кряду.
Чемпионат Италии
Серия А
21-й тур
Голы: Кутроне, 15 (1:0). Марушич, 20 (1:1). Бонавентура, 44 (2:1).
"Милан": Дж.Доннарумма, Антонелли (Абате, 71), Бонуччи, Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура, Хакан Чалханоглу, Кессье, Сусо (Борини, 81), Кутроне (Андре Силва, 71).
"Лацио": Стракоша, Раду, де Фрай (Луис Фелипе, 74), Баштуш, Марушич (Нани, 83), Лукас (Фелипе Андерсон, 52), Лулич, Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Кайседо.
Предупреждения: Раду, 25. Марушич, 28. Милинкович-Савич, 41. Лулич, 51. Антонелли, 65. Баштуш, 85. Абате, 86. Пароло, 90.
28 января. Милан. Стадион "Сан-Сиро".
❤️⚫️ THE END! What a performance, lads! 👏🏻👊🏻– AC Milan (@acmilan) 28 января 2018 г.
Fischio finale! Che partita ragazzi! 😍#MilanLazio 2-1
16' Cutrone ⚽️
44' @giacomobona ⚽️ pic.twitter.com/O5IgyRWUMt
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/
- Локомотив М (футбол)
- Милан (Футбол)
- Лацио
- Симоне Индзаги
- Дженнаро Гаттузо
- Фелипе Кайседо
- Джакомо Бонавентура
shpasic
Гаттузо крут!))
22:04