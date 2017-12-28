"Милан" обыграл "Интер" в четвертьфинале Кубка Италии

"Милан" с минимальным счетом переиграл "Интер" в матче 1/4 финала Кубка Италии. Счет был открыт на 24-й минуте, однако после просмотра повтора гол Ивана Перишича был отменен. Еще раз порадовать фанатом забитыми мячами командам в основное время не удалось, хотя Джакомо Бонавентура имел отличный шанс вывести "россонери" вперед, но не попал по воротам с 6 метров.
Единственный по правилам мяч был забит в концовке первого дополнительного тайма. 19-летний нападающий Патрик Кутроне в касание переправил мяч в сетку ворот Самира Хандановича. Это его девятый мяч за основной состав "Милана".
В полуфинале "Милан" сыграет с "Лацио", который ранее одолел "Фиорентину" (1:0).
Кубок Италии
1/4 финала
"Милан" - "Интер" - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Кутроне, 104.
"Милан": Доннарумма, Абате (Калабрия, 53), Бонуччи, Родригес, Романьоли, Билья, Бонавентура, Локателли (Хакан Чалханоглу, 73), Кессье, Калинич (Кутроне, 75), Сусо.
"Интер": Ханданович, Нагатомо, Раноккиа, Жоау Канселу, Шкриньяр, Жоау Мариу (Валеро, 67), Весино, Гальярдини (Брозович, 75), Кандрева (Эдер, 101), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Локателли, 16. Билья, 20. Шкриньяр, 72. Кутроне, 90.
Судья: Гвида.
27 декабря. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".
Гол Перишича в дерби с "Миланом" был отменен после видеопросмотра //
Промах дня. Бонавентура не попал по воротам с 6 метров //
Симуляция Бонавентуры. Видео
CUTRONE!!! #MilanInter pic.twitter.com/fHqr2lcssL– ACMilan.com.pl (@acmilan_com_pl) 27 декабря 2017 г.