"Милан" обыграл "Интер" в четвертьфинале Кубка Италии

"Милан" с минимальным счетом переиграл "Интер" в матче 1/4 финала Кубка Италии. Счет был открыт на 24-й минуте, однако после просмотра повтора гол Ивана Перишича был отменен. Еще раз порадовать фанатом забитыми мячами командам в основное время не удалось, хотя Джакомо Бонавентура имел отличный шанс вывести "россонери" вперед, но не попал по воротам с 6 метров.

Единственный по правилам мяч был забит в концовке первого дополнительного тайма. 19-летний нападающий Патрик Кутроне в касание переправил мяч в сетку ворот Самира Хандановича. Это его девятый мяч за основной состав "Милана".

В полуфинале "Милан" сыграет с "Лацио", который ранее одолел "Фиорентину" (1:0).

Кубок Италии

1/4 финала

"Милан" - "Интер" - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Кутроне, 104.

"Милан": Доннарумма, Абате (Калабрия, 53), Бонуччи, Родригес, Романьоли, Билья, Бонавентура, Локателли (Хакан Чалханоглу, 73), Кессье, Калинич (Кутроне, 75), Сусо.

"Интер": Ханданович, Нагатомо, Раноккиа, Жоау Канселу, Шкриньяр, Жоау Мариу (Валеро, 67), Весино, Гальярдини (Брозович, 75), Кандрева (Эдер, 101), Перишич, Икарди.

Предупреждения: Локателли, 16. Билья, 20. Шкриньяр, 72. Кутроне, 90.

Судья: Гвида.

27 декабря. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".

Гол Перишича в дерби с "Миланом" был отменен после видеопросмотра //

Промах дня. Бонавентура не попал по воротам с 6 метров //

Симуляция Бонавентуры. Видео