"Милан" намерен купить Морату. Резервный вариант – Фалькао

Руководство "Милана" в летнее трансферное окно намерено усилить атаку команды, сообщает Gazzetta dello Sport. Боссы клуба недовольны тем, как проявили себя в минувшем сезоне пришедшие в команду прошлым летом Никола Калинич и Андре Силва.

По информации издания, приоритетной целью для "россонери" является нападающий "Челси" Альваро Мората. Помешать осуществлению перехода могут санкции со стороны УЕФА, из-за которых "Милан" может быть не допущен до участия в Лиге Европы.

Если сделка по покупке 25-летнего испанца провалится, итальянский клуб готов предложить "Монако" арендный обмен – Силва на Радамеля Фалькао. Проблемой могут стать финансовые запросы колумбийского форварда "монегасков". Облегчить же переговоры может тот факт, что интересы обоих футболистов представляет агент Жорже Мендеш.