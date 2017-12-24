"Милан" может вскоре уволить Гаттузо

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может быть уволен в ближайшее время. Как сообщает Corriere dello Sport, специалист уйдет в отставку в случае неудачи в двух ближайших матчах. "Милану" предстоит встреча с "Интером" в Кубке Италии, а потом игра с "Фиорентиной" в серии А.

Под руководством Гаттузо "Милан" провел четыре матча, набрав четыре очка в чемпионате Италии, где занимает 11-е место.