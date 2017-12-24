"Милан" может вскоре уволить Гаттузо

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может быть уволен в ближайшее время. Как сообщает Corriere dello Sport, специалист уйдет в отставку в случае неудачи в двух ближайших матчах. "Милану" предстоит встреча с "Интером" в Кубке Италии, а потом игра с "Фиорентиной" в серии А.
Под руководством Гаттузо "Милан" провел четыре матча, набрав четыре очка в чемпионате Италии, где занимает 11-е место.
oleg.bob
И что даст эта чехарда?
14:39
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Это было сразу необдуманное паническое назначение. Дженнаро еще не готов быть главным. Надо было ему еще поработать в молодежной команде. Но это не самое страшное. Плохо, что те 300 ломтей, которые взяли китаезы под большой процент и вбухали в клуб, скоро все превратят в руины и финансовую бездну. Жаль, что Анчелотти отказался. Но выбор был.
14:18
Manted
Милану уже ничего не поможет,они просто стали середнячком вот и все!
14:10
П_о_в_а_р
Гаттузо, убирайся в Доту!!!
14:02
Roma_Totti
Не могли сразу назначить нормального тренера, Раньери, Ди Маттео, Ван Галь без роботы сидят.
14:01