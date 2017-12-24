13:47 | Футбол — Италия

"Милан" может вскоре уволить Гаттузо

5

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может быть уволен в ближайшее время. Как сообщает Corriere dello Sport, специалист уйдет в отставку в случае неудачи в двух ближайших матчах. "Милану" предстоит встреча с "Интером" в Кубке Италии, а потом игра с "Фиорентиной" в серии А.

Под руководством Гаттузо "Милан" провел четыре матча, набрав четыре очка в чемпионате Италии, где занимает 11-е место.

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

oleg.bob

И что даст эта чехарда?

14:39

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Это было сразу необдуманное паническое назначение. Дженнаро еще не готов быть главным. Надо было ему еще поработать в молодежной команде. Но это не самое страшное. Плохо, что те 300 ломтей, которые взяли китаезы под большой процент и вбухали в клуб, скоро все превратят в руины и финансовую бездну. Жаль, что Анчелотти отказался. Но выбор был.

14:18

Manted

Милану уже ничего не поможет,они просто стали середнячком вот и все!

14:10

П_о_в_а_р

Гаттузо, убирайся в Доту!!!

14:02

Roma_Totti

Не могли сразу назначить нормального тренера, Раньери, Ди Маттео, Ван Галь без роботы сидят.

14:01