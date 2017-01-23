Михайлович не будет ставить Макси Лопеса в состав из-за лишнего веса

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович недоволен форвардом Макси Лопесом, который страдает от избыточного веса. Специалист перестал ставить игрока в состав и ждет, что футболист начнет работать над собой. 32-летний аргентинец выступает за "Торино" с 2014 года, в текущем сезоне провел 8 матчей в серии А и не забил ни одного мяча.

– Мы в течение нескольких месяцев общались с Лопесом по поводу его веса и я говорил ему, что надо худеть, – цитирует Rai Sport Михайловича. – Если игрок хочет играть в моей команде, он должен соблюдать правила. До тех пор, пока он не начнет работать над собой, он не будет попадать в заявку команды.