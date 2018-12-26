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Месси и Роналду вместе с детьми поздравили всех с Рождеством

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Нападающий "Барселоны"  Лионель Месси и форвард "Ювентуса"  Криштиану Роналду провели Рождество вместе со своими детьми. В Инстаграме появились схожие фотографии обоих футболистов.

- С Рождеством! - сообщается в аккаунте супруги Месси Антонеллы Рокуццо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELIZ FELIZ FELIZ NAVIDAD❤️

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 24 Дек 2018 в 4:26 PST

- С Рождеством! - сообщается в Инстаграме Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz Natal! Merry Christmas!🎅🎄❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 24 Дек 2018 в 10:54 PST

В текущем сезоне Месси провел 20 матчей за "Барселону", забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Роналду принял участие в 23 встречах в составе "Ювентуса", отметившись 13 забитыми мячами и 7 голевыми пасами.

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