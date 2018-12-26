Месси и Роналду вместе с детьми поздравили всех с Рождеством

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду провели Рождество вместе со своими детьми. В Инстаграме появились схожие фотографии обоих футболистов.

- С Рождеством! - сообщается в аккаунте супруги Месси Антонеллы Рокуццо.

- С Рождеством! - сообщается в Инстаграме Роналду.

В текущем сезоне Месси провел 20 матчей за "Барселону", забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Роналду принял участие в 23 встречах в составе "Ювентуса", отметившись 13 забитыми мячами и 7 голевыми пасами.