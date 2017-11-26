Мауро Икарди: "Интер" будет наслаждаться лидерством"

Форвард "Интера" Мауро Икарди в матче 14-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (3:1) отметил, что соперник хорошо играл до пропущенного мяча. По его словам, теперь команда может наслаждаться лидерством в турнирной таблице.

- В первом тайме у "Кальяри" получилась действительно хорошая игра, что стало для нас проблемой, - приводит Football Italia слова Икарди. - Но мой гол их немного успокоил. Сейчас мы просто выполняем свою работу и будем наслаждаться лидерством в серии А.

Напомним, Икарди забил два мяча в этой встрече, а "Интер" на одно очко опередил "Наполи". Неаполитанцы сегодня сыграют с "Удинезе".