08:57 | ФУТБОЛ — Италия

Мауриццио Сарри: "Я поприветствую Игуаина так, как отец приветствует сына"

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Главный тренер "Наполи" Мауриццио Сарри заявил, что перед игрой 11-го тура против "Ювентуса" поприветствует нападающего туринцев Гонсало Игуаина. Минувшим летом аргентинец сменил "Наполи" на "Ювентус" за 90 миллионов евро. Данный трансфер вызвал негодование неаполитанских болельщиков, призвавших стереть из клубной истории Игуаина.

– Игуаин принес много пользы нашему клубу, – цитирует Sky Sport Сарри. – Он всегда упорно и усиленно работал на тренировках. Безусловно, я пожму ему руку перед игрой. Поприветствую его так, как отец приветствует сына.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Makkkoi

красавчик! респект!

10:06

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