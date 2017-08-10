Матиас Весино: "Спаллетти поразил меня своим отношением к футболу"

Полузащитник "Интера" Матиас Весино отметил, что он испытывает волнение в связи с переходом в новый клуб. 25-летний уругваец заключил контракт с миланцами до 30 июня 2021 года. Ранее он выступал за "Фиорентину".

- Пришло время перейти в большой клуб, - цитирует Football Italia Весино. – У меня впереди лучшие годы карьеры. Я был очень рад, когда узнал об интересе со стороны "Интера". У меня были надежды на то, что переговоры завершатся как можно скорее.

Я ощущаю давление, но это нормально. У клуба много поклонников, но я не боюсь ответственности. Я стремлюсь к тому, чтобы становиться лучше с каждым днем. Играть на "Сан Сиро" – мечта любого игрока.

Меня все очень хорошо встретили, особенно южноамериканцы и Мауро Икарди. В клубе царит позитивная атмосфера, мы хорошо тренируемся перед открытием сезона. Я снова буду играть в одном клубе с Борха Валеро, который очень помог мне, когда я приехал во Флоренцию. Я многому научился у него на поле.

Спаллетти? Он поразил меня тем, как он учит футболу. Он спокойно передает свою философию. Мне близки его идеи, я привык к ним.