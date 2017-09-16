Матчи чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память о жертвах стихии в Ливорно

Игры серии А и серии В начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Ливорно, сообщает Football Italia. По последним данным, в результате стихии погибли семь человек.



Дожди охватили всю территорию Италии. В Риме объявлен оранжевый уровень опасности. При этом погода не помешает провести матч между "Ромой" и "Вероной", который состоится сегодня, 16 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени.

Напомним, на прошлых выходных не состоялася встреча между "Сампдорией" и "Ромой", а матч "Лацио" – "Милан" перенесли на час позже.