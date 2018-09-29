Массимилиано Аллегри: "Роналду наслаждается футболом в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 7-го тура серии А против "Наполи" (3:1) заявил, что чемпионат Италии является сложным турниром.

- Мы не являемся самоуверенной командой, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Нам еще предстоит играть с "Интером", "Миланом", "Ромой" и "Фиорентиной". Да, наше преимущество составляет 6 очков, но сезон является длинным. Кроме того, чемпионат Италии - жесткое первенство.

Роналду? Он наслаждается футболом. Криштиану отлично интегрировался в нашу команду. Ему также нравится отдавать результативные передачи, как и забивать голы.

"Ювентус" занимает 1-е место в серии А после семи туров, имея в активе 21 очко.

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