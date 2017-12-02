Массимилиано Аллегри: "Наполи" по-прежнему фаворит в гонке за скудетто"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Наполи" (1:0) отметил, что у его команды было несколько хороших возможностей в первом тайме. При этом после гола "Старая синьора" отошла назад, а мячом больше владели неаполитанцы.

– Получилась хорошая проверка, – цитирует Mediset Аллегри. – В первом тайме было несколько неплохих возможностей, мы открыли счет. После перерыва "Наполи" много владел мячом, оказывал давление, но мы не позволили создать много моментов.

Мы сократили отставание от "Наполи" до одного очка, это хороший результат. Теперь будем настраиваться на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно отдать должное "Наполи", так как они показали хороший футбол, подтвердив, что по-прежнему фавориты в гонке за скудетто.