Массимилиано Аллегри: "Цель "Ювентуса" - победа в Кубке Италии"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри остался доволен победой над "Торино" (2:0) в четвертьфинале Кубка Италии. В полуфинале туринцы сыграют с "Аталантой".

– Мы прошли в полуфинал четвертый год подряд, – цитирует Sky Italia Аллегри. – Команда показала правильный подход к игре. В первом тайме было непросто, а после перерыва имели много моментов. Игрой я доволен. Мы могли забить еще пару мячей как минимум. У нас ясная цель – выиграть турнир. "Аталанта" заслуженно победила "Наполи", так что нам будет непросто в полуфинале.