Маркизио из-за травмы пропустит 3 - 4 недели

"Ювентус" на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник команды Клаудио Маркизио выбыл из строя на срок до месяца из-за травмы колена. В начале недели появилась информация, согласно которой руководство клуба из Турина может продать 31-летнего хавбека в "Милан". Позже игрок и клуб опровергли эти сообщения.

В сезоне-2017/18 Маркизио принял участие в одном матче, проведя на поле 62 минуты в игре 1-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (3:0).

– В связи с проблемами с левым коленом, которое было проопперировано в 2016 году, Маркизио в сопровождении клубного врача доктора Клаудио Риго прошел клинические тесты в Барселоне. После этого возникла необходимость, чтобы игрок прошел специальную терапию и работу по укреплению мышц. По этой причине Маркизио не сможет играть 3 - 4 недели.

Напомним, хавбек выступает за "Ювентус" с 2008 года. За это время он провел в составе туринцев во всех турнирах 370 матчей, забив 37 мячей.