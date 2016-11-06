Марек Хамшик: "Наполи" играет зрелищно, но удача сопутствует не нам"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик разочарован результатом матча 12-го тура чемпионата России с "Лацио" (1:1). По словам хавбека, ставшего автором единственного гола своей команды, неаполитанцы демонстрируют зрелищную игру, но им не сопутствует удача.

- Мне удалось забить хороший гол, но я был бы вдвойне счастлив, если бы команда добилась победы, - приводит Football Italia слова Хамшика. - "Наполи" создал большое количество моментов, но реализовал только один. "Лацио" же забил сразу из-за нашей ошибки. Такое не должно повторяться. Мы играем в зрелищный футбол, но удача сопутствует не нам.