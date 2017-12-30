Марек Хамшик: "Надеюсь, число 17 и дальше будет приносить удачу "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после матча 19-го тура чемпионата Италии против "Кротоне" (1:0) отметил игру вратаря "акул" Алекса Кордаца. Хавбек в минувшей встрече с 17-м номером на майке на 17-минуте забил победный мяч, который стал для него в составе неаполитанского клуба 117-ым.

– Важно то, что "Наполи" смог увезти домой три очка, – цитирует Football Italia Хамшика. – Три года назад мы уже были зимними чемпионами, но мы понимаем, что это ничего не значит, поскольку мы хотим быть лидерами и в конце сезона.

Магия числа 17? Надеюсь, это число и дальше будет приносить удачу "Наполи". Наши нападающие скоро начнут забивать, просто им помешал вратарь Алекс Кордац, который много раз спасал "Кротоне".

Напомним, что футболисты "Наполи" вышли на матч с "Кротоне" в футболках со специальными нашивками в честь Хамшика, который побил рекорд Диего Марадоны по голам за неаполитанцев (115).