Манджукич — в заявке "Ювентуса" на финал Кубка Италии

"Ювентус" огласил заявку на финал Кубка Италии с "Миланом". После недельного отсутствия из-за травмы в состав "Старой Сеньоры" вернется нападающий Марио Манджукич. Игра состоится 9 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

Полностью заявка "Ювентуса" выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Войчех Щенсны, Карло Пинсольо; защитники: Маттиа Де Шильо, Мехди Бенатиа, Алекс Сандру, Андреа Барцальи, Бенедикт Хеведес, Даниэле Ругани, Штефан Лихтштайнер; полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Блз Матюиди, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Родриго Бентакур; нападающие: Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич, Федерико Бернардески.

Отметим, что "Ювентус" выиграл три последних розыгрыша Кубка Италии.