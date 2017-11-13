Лучано Спаллетти: "Пока нам удавалось справляться и без Жоау Мариу"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти ответил полузащитникуЖоау Мариу, который ранее пожаловался на малое количество игровой практики. На прошлой неделе португалец сообщил, что текущее положение в команде может вынудить его покинуть клуб. Футболист вышел на поле лишь в трех матчах с первых минут.

- Хорошо знаю Мариу, и поэтому не был удивлен его словами, - цитирует Gazzetta dello Sport Спаллетти. - Единственное, в чем он действительно прав - в том, что хочет играть больше. Вижу в нем футболиста основного состава, но все те, кто действовал на его позиции, выглядели очень хорошо.