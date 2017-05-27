Лучано Спаллетти: "Мы создали великого игрока, который весомее любой критики, потому что он Тотти"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти выразил мнение, что СМИ пытаются подогреть ситуацию в клубе, говоря о конфликте специалиста с капитаном команды Франческо Тотти. 41-летний футболист должен появиться в стартовом составе в матче 38-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" 28 мая. Игра, скорее всего, станет для него последней официальной за "Рому".

- СМИ используют Тотти для создания напряженности, - цитирует Football Italia Спаллетти. - Его одного недостаточно для победы "Ромы", и он это знает.

Завтра Тотти проведет довольно большой отрезок времени на поле. Самый важный отрезок, на мой взгляд.

Нам нужно посмотреть, как он себя чувствует, потому что он еще хочет себя проявить. Я хочу знать, что он счастлив, принимая решение по поводу своего будущего.

Что меня в нем раздражало? Ничего. Порой я не соглашался с его позицией. Но, на мой взгляд, мы в таких случаях все виноваты. Это мы создали игрока, который может перевесить любую критику в свой адрес, потому что он Тотти.