Лоренцо Инсинье: "Игуаин проявил неуважение"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье после матча 15-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (0:1) отметил, что был разочарован празднованием Гонсало Игуаином гола. Последний выступал за "Наполи" с 2013 по 2016 год.

– Нельзя говорить то, что я сказал Игуаину, однако он меня понял, – цитрирует Инсинье Gazzetta dello Sport. – Я был разочарован, ведь он играл в "Наполи" три года. Игуаин забил в Турине в прошлом сезоне и не праздновал. Так же было и в Неаполе. Теперь же он сделал это.

Игуаин должен уважать своих бывших одноклубников. Он говорит, что является нашим другом, отправляет сообщения некоторым перед игрой, а потом празднует гол перед нами. Это неуважение.