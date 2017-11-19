Леонардо Бонуччи: "Милан" делает слишком предсказуемые вещи"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи разочарован поражением от "Наполи" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии. По его словам, команда играет слишком предсказуемо.

– Мы разочарованы, прежде всего, из-за игры во втором тайме, когда много атаковали, – приводит Mediaset Premium слова Бонуччи. – До перерыва "Наполи" прессинговал, но мы переходили на их половину поля, после чего команда наносила удары с дальней дистанции.

Нам нужно расти с точки зрения характера. "Милан" делает слишком предсказуемые вещи, которые не могут взломать оборону команды на подобии "Наполи".