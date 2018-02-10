21:50 | Футбол — Италия

"Кротоне" сыграл вничью с "Аталантой"


Матч 24-го тура чемпионата Италии "Кротоне" - "Аталанта" завершился вничью - 1:1. В составе "акул" отличился полузащитник Роландо Мандрагора.

У гостей забил защитник Хосе Паломино.

"Кротоне" занимает 15-е место турнирной таблицы серии А, "Аталанта" - восьмое.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Кротоне" - "Аталанта" - 1:1 (0:0)

Голы: Мандрагора, 80 (1:0). Паломино, 88 (1:1).

"Кротоне": Кордац, Капуано, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Барберис (Айети, 68), Мандрагора, Бенали, Тротта (Риччи, 76), Будимир (Павлович, 86), Налини.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур (Барроу, 83), Толой, Иличич, Кристанте, де Рон, Спинаццола, Корнелиус, Петанья (Фройлер, 55).

Предупреждения: Паломино, 35. Капуано, 53. Будимир, 76. Фараони, 83. Толой, 85. Налини, 90+3.

Судья: Масса.

10 февраля. Кротоне. Стадион Ezio Scida.

Кротоне - Аталанта

Турнирная таблица чемпионата Италии

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