"Кротоне" сыграл вничью с "Аталантой"

Матч 24-го тура чемпионата Италии "Кротоне" - "Аталанта" завершился вничью - 1:1. В составе "акул" отличился полузащитник Роландо Мандрагора.
У гостей забил защитник Хосе Паломино.
"Кротоне" занимает 15-е место турнирной таблицы серии А, "Аталанта" - восьмое.
Чемпионат Италии
Серия А
24-й тур
"Кротоне" - "Аталанта" - 1:1 (0:0)
Голы: Мандрагора, 80 (1:0). Паломино, 88 (1:1).
"Кротоне": Кордац, Капуано, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Барберис (Айети, 68), Мандрагора, Бенали, Тротта (Риччи, 76), Будимир (Павлович, 86), Налини.
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур (Барроу, 83), Толой, Иличич, Кристанте, де Рон, Спинаццола, Корнелиус, Петанья (Фройлер, 55).
Предупреждения: Паломино, 35. Капуано, 53. Будимир, 76. Фараони, 83. Толой, 85. Налини, 90+3.
Судья: Масса.
10 февраля. Кротоне. Стадион Ezio Scida.