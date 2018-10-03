Криштиану Роналду: "Я категорически отвергаю обвинения в изнасиловании"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что обвинения его в изнасиловании не имеют под собой оснований.

- Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня, - написал португалец в Твиттере. - Изнасилование - отвратительное преступлением, которое противоречит всему, во что я верю и кем я являюсь. Будучи нацеленным на то, чтобы очистить свое имя, я не собираюсь "подкармливать" СМИ скандалами, которые создали люди, желающие пропиарить себя за мой счет. Моя чистая совесть позволит мне спокойно ждать результатов всех расследований.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. – Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что в изнасиловании португальца обвинила американка Кэтрин Майорга. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

Сообщается, что футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание. Сам футболист отрицает обвинения и говорит, что все произошло по взаимному согласию.

Напомним, Роналду состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес. В 2017 году у пары родилась дочь.

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