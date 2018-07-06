Клюйверт будет выступать под 34-м номером в "Роме". Он взял его в честь Нури

Полузащитник "Ромы" Джастин Клюйверт будет выступать под 34-м номером в составе римского клуба. 19-летний хавбек взял его в честь своего бывшего одноклубника по "Аяксу" Абделхака Нури.

Justin Kluivert has announced he will wear the No. 34 shirt next season - in tribute to his friend and former teammate Abdelhak Nouri 💛🙏❤️#ASRoma #StayStrongAppie pic.twitter.com/drRMn0nTpF – AS Roma English (@ASRomaEN) 6 июля 2018 г.

Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате 21-летний игрок получил необратимые повреждения мозга.