16:12 | Футбол — Италия

Клюйверт будет выступать под 34-м номером в "Роме". Он взял его в честь Нури


Полузащитник "Ромы" Джастин Клюйверт будет выступать под 34-м номером в составе римского клуба. 19-летний хавбек взял его в честь своего бывшего одноклубника по "Аяксу"  Абделхака Нури

Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с "Вердером". В результате 21-летний игрок получил необратимые повреждения мозга. 

 

 

 

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