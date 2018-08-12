"Кьево" и СПАЛ вышли в четвертый раунд Кубка Италии

В матчах третьего раунда Кубка Италии "Кьево" обыграл "Пескару" (1:0), а СПАЛ на выезде с аналогичным счетом переиграл "Специю".

Кубок Италии

Третий раунд

"Кьево" - "Пескара" - 1:0 (0:0)

Гол: Ригони, 56.

"Кьево": Секулин, Россеттини, Томович, Каччаторе, Ярошиньски (Бани, 76), Бирса, Хетемай, Радованович, Ригони, Джаккерини (Меджорини, 89), Стемпиньски.

Судья: Маццолени .

12 августа. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".

"Специя" - "СПАЛ" - 0:1 (0:0)

Гол: Петанья, 46.

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Ционек, Викари (Вяйсянен, 45), Скьяттарелла, Фарес, Эвертон Луиз, Лаццари, Витале (Коста, 84), Антенуччи, Петанья (Палоски, 71).

Предупреждения: Лаццари, 18. Викари, 37. Эвертон Луиз, 84.

Судья: Герсини .

12 августа. Специя. Стадион "Alberto Picco".