Итальянский автоконцерн поспособствует переходу Роналду в "Ювентус"

Итальянская компания FIAT помощет "Ювентусу" в выплате зарплаты потенциальному новичку команды, нападающему "Реала" Криштиану Роналду, утверждает Record. По информации издания, официально о переходе 33-летнего португальца в команду из Турина будет объявлено 5 июля.

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Ожидается, что за Роналду "старая синьора" заплатит 100 миллионов евро. По данным португальского издания, футболист подпишет спонсорский контракт с автоконцерном, что покроет часть его зарплаты. Ожидается, что годовой доход игрока составит 30 миллионов евро.

Отметим, что "Ювентус" не может позволить себе выплачивать такую зарплату Роналду в полном объеме, не рискуя подвергнуться санкциям со стороны УЕФА из-за нарушения финансового fair play.

Напомним, Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. Его контракт с "королевским клубом" рассчитан до лета 2021 года. По данным transfermarkt.de, его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.