"Интер" заплатил за Кондогбья 40,5 миллиона евро

"Интер" опубликовал финансовые документы, из которых стали известны подробности некоторых трансферов команды. Полузащитник Жоффре Кондогбья, сыгравший в этом сезоне всего в 5 матчах, обошелся миланскому клубу в 40,5 миллиона евро, из которых 31 миллион сразу был выплачен "Монако" в 2015 году, а остальная часть суммы - в виде бонусов и агентских вознаграждений. Кроме того, сумма, потраченная на хорвата Ивана Перишича, выросла с 16 до 19 миллионов евро в связи с бонусами.

Также стоит отметить, что хавбек Эвер Банега, перебравшийся в "Интер" на правах свободного агента из "Севильи", обошелся клубу в 4,5 миллиона евро.

Самыми же дорогими трансферами этого лета стали хавбек Жоау Мариу - 45 миллионов евро были выплачены "Спортингу", а такжре нападающий Габриэл Барбоза, за которого "Сантос" получил 29,5 миллиона евро.