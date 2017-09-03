"Интер" продлит контракт с Икарди, отступные – 110 миллионов евро

Капитан "Интера" Мауро Икарди продлит контракт с клубом, утверждает Corriere dello Sport. Сумма отступных за 24-летнего аргентинца составит 110 миллионов евро. Правда, этот пункт будет распространяться только на клубы за пределами Италии. Причем опция будет действовать лишь до 20 июля каждого года – после этой даты желающим купить аргентинца придется торговаться с черно-синими.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В минувшем сезоне нападающий забил 26 голов в 41 матче во всех турнирах. В нынешнем – на его счету четыре мяча в двух играх серии А. Кроме того, он наконец получил вызов в сборную Аргентины, в составе которой вышел впервые с 2013 года в матче отборочного турнира чемпионата мира с Уругваем (0:0).