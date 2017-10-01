"Интер" обыграл "Беневенто", "Фиорентина" уступила "Кьево"

Матч 7-го тура чемпионата Италии "Беневенто" – "Интер" завершился победой гостей – 2:1. Дублем отметился полузащитник Марсело Брозович.
В параллельной встрече "Кьево" дома обыграл "Фиорентину" с тем же счетом благодаря двум голам хавбека Лукаса Кастро, а СПАЛ и "Кротоне" поделили очки – 1:1.
Чемпионат Италии
Серия A
7-й тур
"Беневенто" - "Интер" - 1:2 (1:2)
Голы: Брозович, 19 (0:1). Брозович, 22 (0:2). Д`Алессандро, 42 (1:2).
"Беневенто": Белец, Коста, Венути, Джимсити, Летиция, Виола (Лазар, 84), Мемушай (Чибса, 66), Катальди, Д`Алессандро, Йеммелло, Ломбарди (Париджини, 73).
"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо (Далберт, 85), Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Гальярдини, 78), Брозович, Весино, Кандрева (Жоау Мариу, 52), Перишич, Икарди.
Предупреждения: Валеро, 31. Коста, 43. Ломбарди, 64. Миранда, 68. Весино, 74.
Судья: Довери (Италия).
1 октября. Беневенто. Стадион Stadio Ciro Vigorito.
"Кьево" - "Фиорентина" - 2:1 (1:1)
Голы: Симеоне, 6 (0:1). Кастро, 25 (1:1). Кастро, 46 (2:1).
"Кьево": Соррентино, Гамберини (Цесар, 71), Дайнелли, Томович (Депаоли, 64), Каччаторе, Бирса (Бастьен, 73), Хетемай, Радованович, Кастро, Инглезе, Пуччарелли.
"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Бруну Гашпар, Бадель, Бенасси (Бабакар, 77), Верету, Кьеза (Жил Диаш, 52), Теро (Сапонара, 56), Симеоне.
Предупреждения: Томович, 8. Радованович, 61. Верету, 81.
Судья: Джакомелли (Италия).
1 октября. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.
СПАЛ - "Кротоне" - 1:1 (1:0)
Голы: Палоски, 39 (1:0). Сими, 59 (1:1).
СПАЛ: Гомис, Фелипе, Саламон, Викари, Вивиани, Скьяттарелла, Коста (Маттьелло, 85), Мора (Риццо, 73), Лаццари, Боррьелло (Палоски, 30), Антенуччи.
"Кротоне": Кордац, Сампиризи (Симич, 83), Айети, Чеккерини, Мартелла, Роден (Фараони, 70), Барберис, Мандрагора, Стоян (Иско, 90+3), Налини, Сими.
Предупреждения: Роден, 35. Фелипе, 84. Скьяттарелла, 88.
Судья: Маццолени (Италия).
1 октября. Феррара. Стадион Stadio Paolo Mazza.
poxi38
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18:19