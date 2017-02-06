19:52 | ФУТБОЛ — Италия

Икарди и Перишич дисквалифицированы на два матча

0
0
0

Игроки "Интера" Мауро Икарди и Иван Перишич решением спортивного суда Италии были дисквалифицированы на два матча, информирует Corriere dello Sport. Оба футболиста наказаны в связи с неспортивным поведением во время матча 23-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:1).

Главный арбитр встречи Никола Риццоли внес в послематчевый протокол заметку о том, что хорватский хавбек во время игры неоднократно оскорблял представителей судейской бригады, тогда как аргентинский форвард после финального свистка пнул мяч в направлении Риццоли.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ