Икарди и Перишич дисквалифицированы на два матча

Игроки "Интера" Мауро Икарди и Иван Перишич решением спортивного суда Италии были дисквалифицированы на два матча, информирует Corriere dello Sport. Оба футболиста наказаны в связи с неспортивным поведением во время матча 23-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:1).

Главный арбитр встречи Никола Риццоли внес в послематчевый протокол заметку о том, что хорватский хавбек во время игры неоднократно оскорблял представителей судейской бригады, тогда как аргентинский форвард после финального свистка пнул мяч в направлении Риццоли.