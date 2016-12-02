Икарди и Ансальди – в старте "Интера" на матч с "Наполи"

Стали известны стартовые составы "Наполи" и "Интера" на матч 15-го тура серии А. С первых минут у черно-синих на поле появится экс-защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди. У хозяев на острие атак выйдет Маноло Габбьядини. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

"Наполи": Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям – Хамшик, Зелиньски, Диавара – Кальехон, Габбьядини, Инсинье.

"Интер": Ханданович – Д'Амброзио, Миранда, Раноккиа, Ансальди – Кондогбья, Брозович – Кандрева, Банега, Перишич – Икарди.

Трансляция матча "Наполи" - "Интер"