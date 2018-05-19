Хавьер Дзанетти: "Интер" должен играть в Лиге чемпионов"

Бывший защитник "Интера" вице-президент клуба Хавьер Дзанетти поделился ожиданиями от матча против "Лацио" в 38-м туре чемпионата Италии. Эта игра определит последнего представителя серии А в Лиге чемпионов.

- Надеюсь, "Интер" покажет отличный футбол. Тренер и игроки заслуживают выступать в Лиге чемпионов, - цитирует Санетти Football Italia. - Лучано Спаллетти - очень опытный тренер, он готовит команду к хорошей игре. Лига чемпионов - это турнир, в котором "Интер" должен играть. Для нас это будет шанс сделать наш состав еще сильнее. Но даже если нам не удастся пробиться в Лигу чемпионов, я думаю, что мы сохраним состав. Мы находимся в начале важного пути.

Матч "Лацио" - "Интер" состоится 20 мая в Риме на "Стадио Олимпико" и начнется в 21.45 по московскому времени.