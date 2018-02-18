Горан Пандев: "Я всегда буду благодарен "Интеру"

Нападающий "Дженоа" Горан Пандев после победы над "Интером" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии признался, что всегда будет благодарен миланскому клубу. Впервые македонец пришел в "Интер" в 2001 году, но не сыграл тогда ни одного матча. Через десять лет Пандев вновь подписал контракт с "нерадзурри", после чего выиграл чемпионат и два Кубка Италии, а также Лигу чемпионов.

– Я всегда буду благодарен "Интеру", поскольку они привезли меня в Италию и с ними я выиграл требл, но сегодня победа была нужнее нам, – приводит Mediaset Premium слова Пандева . – Надеюсь, "Интер" попадет в Лигу чемпионов, потому что клуб этого заслуживает.