Гол Кальехона принес "Наполи" победу над "Миланом"

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле одолел "Милан" – 4:2. Хозяева еще в первом тайме обеспечили себе преимущество – дубль оформил новичок Аркадиуш Милик. Но после перерыва красно-черные усилиями М'Бея Ньянга и Сусо смогли сравнять счет. В итоге все решил гол Хосе Кальехона на 74-й минуте.
А уже под занавес игры произошел спорный эпизод. Алессио Романьоли выбил рукой мяч из ворот гостей, куда его после этого все же переправил кто-то из неаполитанцев. Судья показал защитнику желтую, но в итоге указал на центр поля, засчитав автогол.
Отметим, что "Милан" завершал эту встречу вдевятером. Сперва вторую карточку получил Юрай Куцка, а затем удаление схлопотал и Ньянг. Экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда остался в запасе гостей.
Чемпионат Италии
Серия А
2-й тур
"Наполи" – "Милан" – 4:2 (2:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/