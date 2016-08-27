23:44 | ФУТБОЛ — Италия

Гол Кальехона принес "Наполи" победу над "Миланом"

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В матче 2-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле одолел "Милан" – 4:2. Хозяева еще в первом тайме обеспечили себе преимущество – дубль оформил новичок Аркадиуш Милик. Но после перерыва красно-черные усилиями М'Бея Ньянга и Сусо смогли сравнять счет. В итоге все решил гол Хосе Кальехона на 74-й минуте.

А уже под занавес игры произошел спорный эпизод. Алессио Романьоли выбил рукой мяч из ворот гостей, куда его после этого все же переправил кто-то из неаполитанцев. Судья показал защитнику желтую, но в итоге указал на центр поля, засчитав автогол.

Отметим, что "Милан" завершал эту встречу вдевятером. Сперва вторую карточку получил Юрай Куцка, а затем удаление схлопотал и Ньянг. Экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда остался в запасе гостей.

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

"Наполи" – "Милан" – 4:2 (2:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/

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