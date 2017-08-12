Гол Икарди принес "Интеру" победу над "Бетисом"

"Интер" в товарищеском матче одолел "Бетис" (1:0). Единственный гол с пенальти забил Мауро Икарди. В этой встрече за черно-синих дебютировали новички Далберт и Матиас Весино. Эта игра стала последней для миланского клуба перед стартом серии А.

В первом туре чемпионата Италии "Интер" встретится с "Фиорентиной". Матч состоится 20 августа.

Товарищеский матч

"Интер" – "Бетис" – 1:0 (1:0)

Гол: Икарди, 30 – с пенальти.

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт (Ансальди, 72), Валеро (Брозович, 62), Жоау Мариу (Гальярдини, 46), Весино, Кандрева (Габриэл Барбоза, 72), Перишич (Йоветич, 73), Икарди (Эдер, 46).

"Бетис": Адан, Барраган, Феддаль, Манди, Тошка (Дурмиси, 75), Хоакин (Хулио Грасия, 80), Гуардадо (де ла Ос, 72), Науэль Лейва (Франсис Герреро, 80), Руис (Камараса, 76), Леон (Санабрия, 72), Нарваэс.

Предупреждения: Адан, 19. Науэль Лейва, 47. Ханданович, 70. Леон, 70.

12 августа. Лечче. Стадион "Виа Дель Маре".