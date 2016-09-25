"Фиорентина" и "Милан" не сумели выявить победителя

Матч 6-го тура чемпионата Италии между "Фиорентиной" и "Миланом" закончился вничью - 0:0. На 23-й минуте встречи полузащитник "фиалок" Йосип Иличич не сумел реализовать пенальти, пробив в штангу.

Чемпионат Италии

Серия А

6-й тур

"Фиорентина" - "Милан" - 0:0

Нереализованный пенальти: Иличич (Фиорентина), 23 (штанга)

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес (Весино, 59), Томович, Милич, Сальседо, Валеро, Санчес, Бадель (Тельо, 73), Иличич (Бабакар, 82), Калинич, Бернардески.

"Милан": Доннарумма, Палетта, Де Шильо, Романьоли, Калабрия, Монтоливо, Бонавентура (Антонелли, 79), Куцка, Бакка (Луиз Адриану, 88), Ньянг (Локателли, 67), Сусо.

Предупреждения: Родригес, 3. Калабрия, 23. Монтоливо, 45. Локателли, 80. Милич, 90+1. Антонелли, 90+5.

Судья: Орсато (Италия).

25 сентября. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".