ФИФА оштрафует "Ювентус" на 60 тысяч евро за трансфер Погба

ФИФА оштрафует "Ювентус" на 60 тысяч евро за нарушение запрета на владение третьими лицами правами на игроков, информирует L'Équipe. Туринский клуб заключил соглашение с агентом Миной Райолой по поводу возможного перехода полузащитника Поля Погба в другую команду.

В соответствии с ним агент за трансфер франзуского игрока, который изначально оценивался в 90 миллионов евро, должен был получить 18 миллионов евро. За каждые 5 миллионов надбавки на эту сумму агенту полагалось еще 3 миллиона.

В итоге француз в 2016 году был продан в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро. Райола заработал на этом трансфере 27 миллионов.

По мнению следователей ФИФА, так был нарушен запрет на владение третьими лицами правами на игроков.