21:48 | Футбол — Италия

Федерико Бернардески: "Тренироваться рядом с Роналду - сокровище"

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Нападающий "Ювентуса"  Федерико Бернардески заявил, что многому учится у новичка туринского клуба форварда Криштиану Роналду. 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" этим летом, подписав 4-летний контракт. 

- Криштиану? Я с удовольствием тренируюсь рядом с ним каждый день, - цитирует Бернардески Corriere di Torino. - Для меня это настоящее сокровище. Я стараюсь многому у него научиться. Он - перфекционист. Обычный человек, очень позитивный.

Роналду провел 3 матча в серии А за "Ювентус" и отметился одной результативной передачей.

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