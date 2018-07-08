Фанат напал на Иммобиле и его друзей с ножом

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле попал в неприятную историю, отдыхая на пляже. Незнакомец напал с ножом на компанию, с которой проводил время футболист.

По данным Il Messaggero, итальянец отдыхал с компанией в Франкавилла-аль-Маре недалеко от Кьети. Незнакомый мужчина повздорил с одним из друзей игрока "Лацио" и попытался напасть на компанию с ножом.

Однако в ситуацию вмешались прохожие и вынудили нарушителя порядка сбежать. Позднее полиция заявила, что преступник - фанат одной из итальянских команд, которому запретили посещать матчи за участие в беспорядках.