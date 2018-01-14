Фабио Капелло: "Узнаю себя в прагматизме Аллегри"

Бывший главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло подчеркнул, что у "Ювентуса" есть привычка побеждать и правильный менталитет. При этом он также отметил прагматизм наставника итальянского клуба Массимилиано Аллегри.

– "Наполи" опасен, но у "Ювентуса" есть привычка побеждать, правильный менталитет и отличная команда, – приводит Football Italia слова Капелло. – Они также показали, что не полагаются только на отдельных людей, даже на Паоло Дибалу или Гонсало Игуаина.

Я узнаю себя в прагматизме Аллегри. И он прав, победить гораздо труднее, чем играть хорошо.