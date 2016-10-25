12:31 | ФУТБОЛ — Италия

Фабио Капелло: "Дайте де Буру поработать"

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поддержал наставника "Интера" Франка де Бура. В связи с результатами миланцев в СМИ активно обсуждают вероятную отставку голландского специалиста.

– Тренеры понимают, на какую работу и куда они идут, – сказал для Sky Капелло. – Они понимают потенциал команды, которая их нанимает. Потенциал "Интера" очень высок, дайте тренеру время для работы. Очень часто специалистам не выделяют необходимого количества времени, чтобы не только изменить менталитет клуба, но и привить ему свой стиль. Франку просто нужно время.

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