Экс-президент "Реала": "Заменить Роналду будет невозможно"

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон считает, что переход Криштиану Роналду в "Ювентус" станет серьезной проблемой для команды.

- Если Роналду покинет "Реал", заменить его будет невозможно, - цитирует экс-президента Tuttomercatoweb. - Тяжело найти чемпиона, который не только играет решающую роль в командной игре, но и гарантирует более 50 голов за сезон и еще много чего за последние девять лет. Флорентино Перес принял много отличных решений для "Реала", но у него есть недостаток - он не сохраняет наследство, оставленное другими. Похожая ситуация была с Раулем и Икером Касильясом. Кульминацией этого стало то, что Роналду захотел более высокую зарплату (что нормально для лучшего работника компании), а Перес не оценил его так, как должен был. Он был расстроен, когда узнал, что "Реал" готов платить Неймару в два раза больше.

33-летний нападающий в прошлом сезоне провел 44 матча за "Реал" и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.