Экс-игрок "Зенита" Кришито был на рухнувшем мосту в Генуе за 10 минут до трагедии

Бывший игрок "Зенита", защитник "Дженоа" Доменико Кришито сообщил, что он не пострадал от обрушения моста Моранди в Генуе. Футболист проезжал по эстакаде за 10 минут до трагедии.
"Это сообщени для тех, кто беспокоится обо мне и моей семье. Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. НЕВОЗМОЖНО! Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуаций. Нам нужна безопасность. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!" - написал Кришито в Инстаграме.
Ранее сообщалось, что из-за обрушения моста погибли по крайней мере 30 человек. Поисково-спасательная операция в Генуе продолжается.
Tutti uniti per Genova. Un abbraccio caloroso a tutte le famiglie delle vittime di questa ennesima tragedia 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 non è possibile che nel 2018 dobbiamo ancora assistere a queste cose incredibili.. non si sta tranquilli neanche mentre uno viaggia in macchina per andare a fare una vacanza oppure per andare a lavoro.. incredibile!! RIP 🙏🏻🙏🏻🙏🏻