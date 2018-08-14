Экс-игрок "Зенита" Кришито был на рухнувшем мосту в Генуе за 10 минут до трагедии

Бывший игрок "Зенита", защитник "Дженоа" Доменико Кришито сообщил, что он не пострадал от обрушения моста Моранди в Генуе. Футболист проезжал по эстакаде за 10 минут до трагедии.

"Это сообщени для тех, кто беспокоится обо мне и моей семье. Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. НЕВОЗМОЖНО! Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуаций. Нам нужна безопасность. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!" - написал Кришито в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что из-за обрушения моста погибли по крайней мере 30 человек. Поисково-спасательная операция в Генуе продолжается.