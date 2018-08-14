17:33 | Футбол — Италия

Экс-игрок "Зенита" Кришито был на рухнувшем мосту в Генуе за 10 минут до трагедии

Доменико КРИШИТО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Доменико КРИШИТО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Бывший игрок "Зенита", защитник "Дженоа" Доменико Кришито сообщил, что он не пострадал от обрушения моста Моранди в Генуе. Футболист проезжал по эстакаде за 10 минут до трагедии.

"Это сообщени для тех, кто беспокоится обо мне и моей семье. Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. НЕВОЗМОЖНО! Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуаций. Нам нужна безопасность. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!" - написал Кришито в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что из-за обрушения моста погибли по крайней мере 30 человек. Поисково-спасательная операция в Генуе продолжается.

 

К комментариям
3
Материалы других СМИ