Дженнаро Гаттузо: "Мы убили игру"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после ничьи с "Эмполи" (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Италии заявил, что его команда убила игру, даже несмотря на то, что показала хороший футбол. По его словам, клубу нужно продолжать усердно работать и исправлять ошибки, и тогда придёт результат.

⁃ Мы должны расти, исправлять ошибки и усердно работать, - приводит Sky Sport Italia слова Гаттузо.- Если мы будем продолжать так играть, то рано или поздно результаты придут. Проблема в том, что мы убили игру. Мы хорошо играли без такого важного игрока, как Гонсало Игуаин. Мы снова говорим о неудачном результате. Но нам нужно смотреть вперёд и работать над завершением атак. Когда вы систематически делаете много ошибок, то уверенность в себе пропадает. Нельзя это отрицать. Нам нужно быть сосредоточенными.

Голом в составе "россонери" отметился полузащитник Лукас Билья, у хозяев поля отличился нападающий Франческо Капуто.

Все о чемпионате Италии - здесь