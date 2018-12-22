Дженнаро Гаттузо: "Милан" находится в кризисе"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.

- Это, конечно, трудный момент, - приводит слова Гаттузо Football Italia. - Но сегодня мы оказались в чрезвычайном положении из-за обилия травм. Мне не за что упрекнуть команду. Этот результат трудно переварить, но мы не играли остро. Кроме того, нам немного не повезло.

"Милан" переживает кризис, если смотреть на статистику. Нам просто нужно обрести спокойствие и перестать искать козлов отпущения.

"Милан" занимает 5-е место в чемпионате Италии, имея в активе 27 очков после 17 туров.

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