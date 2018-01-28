Дженнаро Гаттузо: "Гол Кутроне должны были отменить"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после победы над "Лацио" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии сказал, что его игроки показали хорошую игру. Вместе с тем, наставник "россонери" признал, что судьи ошибочно засчитали мяч Патрика Кутроне.

- Мы счастливы, потому что взяли верх над сильной командой, - цитирует Mediaset Premium Гаттузо. - Думаю, сегодня парни показали хорошую игру.

Что касается гола Кутроне, я должен быть честен. На первый взгляд казалось, что мяч был забит головой. Но посмотрев снова, с другого угла, скажу - это был гол, который стоило отменить. Но, говоря это, мы говорим об одном эпизоде. Было много шансов, но мы израсходовали свою удачу.

Goal By Patrick Cutrone pic.twitter.com/9ygrMRoCVi – RedBlack Army Ngalam (@WidiSixx) 28 января 2018 г.

Cимоне Bндзаги: "Это невероятно. ""Милан" забил первый гол рукой"