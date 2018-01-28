Симоне Индзаги: "Это невероятно. "Милан" забил первый гол рукой"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после поражения от "Милана" (1:2) в матче 22-го тура чемпионата Италии раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (ВАР), которая не зафиксировала, что соперник открыл счет во встрече с нарушением правил. По мнению наставника римлян, Патрик Кутроне переправил мяч в ворота его команды рукой, а судьи не заметили этого.

Дженнаро Гаттузо: "Гол Кутроне должны были отменить"

- Возможно, в первом тайме мы могли сыграть лучше, но при счете 1:1 Луиз Альберту попал в перекладину, а во втором сделали более, чем достаточно, чтобы свести матч к ничьей, - цитирует Mediaset Premium Индзаги. - "Милан" воспользовался своими шансами и играл так, как ему нужно. Мы сожалеем, потому что не воспользовались несколькими голевыми моментами, хоть и доминировали во втором тайме. И это, несмотря на то, что предыдущий матч у нас был в середине недели.

Гол Кутроне? Это невероятно! Им (судьям. - Прим. "СЭ") придется объяснить нам это. После подачи штрафного мяч отскочил (в ворота) от руки. После финального свистка я спросил у него - он ответил, что это был просто отскок. Но, определенно, это не так. Это было так очевидно.

Это позор, но мы должны мириться со сложившейся ситуацией. Фотографии (игрового момента) говорят сами за себя. Мне нечего добавить. Во втором тайме мы показали хорошую игру и полностью заслужили очко. Но это футбол и ты должен забивать голы. "Милан" сделал это, а мы - нет.