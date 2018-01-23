Джеко сфотографировали в аэропорту Рима, но 24 января он сыграет с "Сампдорией"

В сети появились фотографии нападающего "Ромы" Эдина Джеко в аэропорту Рима с багажем. Ожидается, что он отправится в Лондон для подписания контракта с "Челси". В слечае перехода в клуб из Лондона, зарплата 31-летнего боснийца составит 7 миллионов фунтов в год.

Несмотря на это, главный тренер итальянской команды Эусебио Ди Франческо сказал, что Джеко начнет перенесенный матч 3-го тура серии А против "Сампдории" в стартовом составе. Вместе с тем, в Твиттере Pagineromaniste появилась информация о том, что Джеко не намерен улетать из Рима, а чемоданы принадлежат его сестре.

Напоним, Джеко выступает за "Рому" с 2015 года, его контракт с "волками" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне форвард принял участие в 27 матчах на клубном уровне, забив 12 мячей и отдав 4 результативные передачи.