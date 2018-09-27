Джанлуиджи Буффон: "Вератти - единственный талант Италии"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон заявил, что считает полузащитника парижан Марко Вератти единственным талантом итальянского футбола.

-Марко - невероятный игрок, на данный момент, он единственный настоящий талант итальянского футбола с точки зрения того, как он играет, качества его касаний мяча и того, как он видит игру, - приводит Football Italia слова Буффона. -Здесь, в "ПСЖ", Марко повезло играть вместе с великими футболистами. Они сразу же могут понять, куда пойдёт мяч, что значительно облегчает ему жизнь. Когда он играет с игроками попроще, то ему становится тяжелее, потому что они его не понимаю.

25-летний Вератти защищает цвета "ПСЖ" с 2012 года.

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