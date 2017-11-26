Два гола Икарди продлили беспроигрышную серию "Интера"

"Интер" обыграл "Кальяри" в гостях со счетом 3:1 в матче 14-го тура чемпионата Италии. Миланцы одержали вторую победу кряду, и продлили беспроигрышную серию в турнире до 14 игр.

В составе победителей дублем отметился Мауро Икарди, один мяч на счету Марсело Брозовича. У хозяев поле единственный гол забил Леонардо Паволетти.

Чемпионат Италии

14-й тур

"Кальяри" – "Интер" – 1:3 (0:1)

Голы: Икарди, 29 (0:1). Брозович, 55 (0:2). Паволетти, 71 (1:2). Икарди, 83 (1:3).

"Кальяри": Рафаэл, Андреолли, Романья, Чеппителли, Чигарини, Падоин, Ионицэ (Фариас, 64), Жоау Педру (Коссу, 82), Барелла, Фараго, Паволетти (Джаннетти, 88).

"Интер": Ханданович, Миранда, Сантон, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Весино (Брозович, 53), Гальярдини, Кандрева (Жоау Канселу, 86), Перишич, Икарди (Эдер, 90+4).

Предупреждения: Миранда, 13. Чеппителли, 66. Гальярдини, 81. Джаннетти, 90.

Судья: Пайретто (Италия).

25 ноября. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.